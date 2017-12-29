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29. 12. 2017

В китайском торговом центре поставили статую собаки, похожей на Трампа

В китайском городе Тайюань в торговом центре Walk Mall, готовясь к Новому году, поставили статую собаки, которая очень напоминает американского президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает газета The Guardian.

Статую поставили в центральном зале, статуя хмурится и показывает пальцем вверх. Характерная прическа выкрашена в золотой цвет.

Между тем, один из сотрудников ТРЦ в комментарии изданию сказал, что это просто маркетинговый ход, в связи с приближающимся годом собаки. Изначально не предполагалось, что должны быть совпадения с американским президентом.

"Это просто симпатичная собака для наших клиентов, чтобы фотографироваться с ней", - сказал сотрудник.

Напомним, читатели The Daily Telegraph назвали словом года опечатку Дональда Трампа в Twitter, и признали ее неологизмом.

Источник: korrespondent.net

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