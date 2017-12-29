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29. 12. 2017

Волкер планирует в январе встретиться с Сурковым

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в январе следующего года. Об этом представитель Госдепа сообщил в интервью Эху Москвы.

"Она еще не назначена, я надеюсь, что она состоится в январе. Мы сейчас пытаемся найти дату, которая подойдет нам обоим", - отметил Волкер.

Напомним, в украинском МИД считают, что формат переговоров, который велся между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым был один из самых эффективных в этом году.

Источник: korrespondent.net

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