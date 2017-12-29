По всему миру на главных площадях городов и возле достопримечательностей установили новогодние елки-2018.
В Нью-Йорке живая ель традиционно стоит возле Рокфеллер-Центра. Площадь украшенна яркой иллюминацией и рождественскими фигурками.
В Мадриде и Гамбурге установили искусственные конструкции, которые украсили гирляндами. А в Новом Тайбэе такое чудо инженерии оборудовано трехмерными проекторами.
Cмотрите фотогалерею: Как украсили новогодние елки-2018 в разных странах
Некоторые жители не довольны своей елкой. Так, рождественское дерево в Риме высмеяли в СМИ за его лысые ветки:
Елка в Риме (фото ЕРА/UPG)
Напомним, в Украине открыли новогодние елки-2018 в Киеве, Харькове, Одессе Виннице, Херсоне, Ивано-Франковске и других городах на день Святого Николая.
Также в столице установили елки в разных районах Киева.
Источник: korrespondent.net