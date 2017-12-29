По всему миру на главных площадях городов и возле достопримечательностей установили новогодние елки-2018.

В Нью-Йорке живая ель традиционно стоит возле Рокфеллер-Центра. Площадь украшенна яркой иллюминацией и рождественскими фигурками.

В Мадриде и Гамбурге установили искусственные конструкции, которые украсили гирляндами. А в Новом Тайбэе такое чудо инженерии оборудовано трехмерными проекторами.

Cмотрите фотогалерею: Как украсили новогодние елки-2018 в разных странах

Некоторые жители не довольны своей елкой. Так, рождественское дерево в Риме высмеяли в СМИ за его лысые ветки:

Елка в Риме (фото ЕРА/UPG)

Напомним, в Украине открыли новогодние елки-2018 в Киеве, Харькове, Одессе Виннице, Херсоне, Ивано-Франковске и других городах на день Святого Николая.

Также в столице установили елки в разных районах Киева.

Источник: korrespondent.net