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29. 12. 2017

Суд арестовал сепаратиста, подозреваемого в пытках военных

Участника незаконного военного формирования РИМ арестовал Печерский суд Киева без права внесения залога. Об этом в пятницу, 29 декабря, написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Печерским райсудом арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога гражданин Ж., который подозревается в том, что он в 2014 году, занимая должность помощника главаря незаконного вооруженного формирования РИМ, вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины", - написала она.

Вместе с тем, по информации СБУ, арестованный участвовал в пытках украинских военных, конвоировал пленных в Россию.

Мужчина был задержан возле банкомата, с которого он снимал полученную соцпомощь – ранее он зарегистрировался как вынужденный переселенец.

Напомним, Апелляционный суд Харьковской области признал невиновным организатора движения Юго-Восток Юрия Апухтина в публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя.

Источник: korrespondent.net

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