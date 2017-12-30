30 декабря 2017, суббота, 07:21
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
30. 12. 2017

Пожар с 12 погибшими в Нью-Йорке спровоцировал ребенок

Причиной пожара в жилом доме в Нью-Йорке, в результате которого погибли 12 человек, стали игры трехлетнего мальчика с плитой, передает Reuters.

В пожарной службе города рассказали, что вечером 28 декабря ребенок в одной из квартир, находясь не под присмотром взрослых, играл с горелками на газовой плите. Внезапно кухня заполнилась дымом и огнем, и мать схватила ребенка и выбежала из квартиры, оставив дверь открытой. После этого пожар начал распространяться вверх по лестнице пятиэтажного дома.

У людей почти не было времени среагировать. Они не могли спуститься по лестнице. Те, кто попытался, погибли.

В Индии во время пожара в ресторане сгорели 12 человек

Как сообщалось, в результате пожара в Нью-Йорке погибли 12 человек, в том числе четверо детей.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.