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30. 12. 2017

Россия поставляла топливо в Северную Корею – СМИ

 
За последние месяцы танкеры России поставляли топливо в Северную Корею по меньшей мере три раза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
 
По их словам, этими действиями Россия нарушает санкции ООН.
 
Отмечается, что контрабанда топлива из России в КНДР переросла в погрузку грузов на море.
 
"Российские суда неоднократно нарушали санкции с перевозкой нефтепродуктов из кораблей на корабли", – сказал первый источник.
 
Второй источник также подтвердил существование российской судоходной торговли топливом с Северной Кореей. 
 
"Нет никаких доказательств того, что это поддерживается российским правительством, но эти российские суда продолжают жизненный путь северокорейским", – отметил он.
 
Reuters подчеркивает, что оба источника указали на данные морской разведки и спутниковые снимки судов, плавающих из российских дальневосточных портов в Тихом океане.

Китай опроверг поставки нефти в КНДР
 
Ранее сообщалось, что Южная Корея задержала зарегистрированный в Гонконге корабль, который якобы передавал нефть северокорейскому судну, нарушая санкции ООН. 

Источник: korrespondent.net

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