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30. 12. 2017

Тэтчер отказалась помочь спариванию панд


Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, собиравшаяся лететь в 1981 году в США на первую встречу с президентом Рональдом Рейганом, отказалась взять на борт правительственного самолета медведя-панду, передает РИА Новости.
 
Визит Тэтчер совпал с просьбой Смитсоновского института, попросившего в зоопарке Лондона дать им на время панду для размножения.
 
Глава Лондонского зоологического общества Солли Цукерман решил устроить рекламную кампанию с помощью главы правительства.
 
"Цукерман предложил, чтобы премьер-министр взяла панду на борт самолета, когда отправится в Вашингтон", – написал секретарь правительственного аппарата Роберт Армстронг.
 
Тэтчер не считала, что должна способствовать популяризации усилий зоопарка по спариванию панд.
 
"Лорд Ц. знает о пандах больше, чем я. Я уверена, что он справится без меня", – ответила она в написанной от руки записке.

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Напомним, ранее в Китае на 38-м году жизни умерла старейшая гигантская панда. 

Источник: korrespondent.net

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