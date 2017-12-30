Тэтчер отказалась помочь спариванию панд



Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, собиравшаяся лететь в 1981 году в США на первую встречу с президентом Рональдом Рейганом, отказалась взять на борт правительственного самолета медведя-панду, передает РИА Новости.

Визит Тэтчер совпал с просьбой Смитсоновского института, попросившего в зоопарке Лондона дать им на время панду для размножения.

Глава Лондонского зоологического общества Солли Цукерман решил устроить рекламную кампанию с помощью главы правительства.

"Цукерман предложил, чтобы премьер-министр взяла панду на борт самолета, когда отправится в Вашингтон", – написал секретарь правительственного аппарата Роберт Армстронг.

Тэтчер не считала, что должна способствовать популяризации усилий зоопарка по спариванию панд.

"Лорд Ц. знает о пандах больше, чем я. Я уверена, что он справится без меня", – ответила она в написанной от руки записке.



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Источник: korrespondent.net