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30. 12. 2017

Пентагон отверг обвинения в поддержке боевиков ИГ в Сирии

В Пентагоне назвали абсурдными заявления о том, что США поддерживают террористическую группировку "Исламское государство". Об этом заявила официальный представитель ведомства Ребекка Риберих, передает РИА Новости.

"Утверждения о том, что США поддерживают ИГ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой боевиков ИГ", – сказала она.

Падение ИГИЛ. Россия и Америка спорят, кто победил

Напомним, ранее в Генштабе России заявили, что США готовят боевиков в Сирии.

Источник: korrespondent.net

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