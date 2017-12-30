Итоги 29.12: Запрет сайтов РФ и реформа судов

Украинцы стали беднее в восемь раз

В третьем квартале этого года сбережения украинцев выросли на 3 миллиарда гривен, что почти в 8 раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщили в Госстате.

При этом, доходы населения составили 642,1 млрд гривен, расходы – 639,1 млрд гривен.

Украинским вузам запретили заходить на российские сайты

Высшим учебным заведениям Украины и другим учреждениям, подчиненным Министерству образования, ограничили доступ к сайтам с доменных зон "ru" и "ру".

Согласно документу, запрет на доступ к российским доменам должен предотвратить "ущерб интересам Украины в информбезопасности".

Таким образом в учреждениях МОН запрещено пользоваться почтовыми ресурсами Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях во всех случаях, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

Суд снова арестовал фигуранта дела 2 мая

Россиянина Евгения Мефедова, который подозревается в организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, Приморский районный суд арестовал до 18 января следующего года.

Ранее суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Мефедова, но сегодняшним решением россиянина вновь арестовали.

Долги украинцев перед ЖКХ продолжают расти

Долг украинцев по оплате услуг ЖКХ в ноябре вырос на 8,8% по сравнению с октябрем и составил 27,1 млрд гривен.

В Госстате отметили, что в целом, в ноябре за жилкомуслуги уплатили 6,5 млрд грн, что с учетом погашения долгов по предыдущим периодам составило 70,6% от начисленной за этот месяц суммы.

Судебная реформа: Порошенко запустил второй этап

Президент Петр Порошенко подписал указы, предусматривающие ликвидацию местных судов и создание вместо них окружных.

"Я подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призываю юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей", – заявил глава государства.

Суд рассекретил приговор по делу об убийстве журналиста Веремия

Приговор Шевченковского районного суда Киева к четырем годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия рассекречен. Данная информация обнародована в Едином реестре судебных решений.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в камере хранения в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство боевиков в интернете.

Отмечается, что террористы не предоставили никаких доказательств причастности к взрыву в своем сообщении.

Источник: korrespondent.net