Ирландия выдала рекордное количество паспортов иностранцам

Власти Ирландии с начала текущего года выдали рекордное число паспортов иностранцам ирландского происхождения. Об этом сообщило министерство иностранных дел этой страны.

Отмечается, что пятую часть из 779 тысяч выданных за год удостоверений личности получили заявители, живущие в Великобритании и Северной Ирландии.

Выдача паспортов увеличилась на 6% по сравнению с прошлым и на 15% по сравнению с 2015 годом.

Повышенный интерес к ирландскому гражданству в Дублине связывают с намерением Великобритании покинуть Евросоюз в 2019 году.

С лета прошлого года, когда британцы на референдуме проголосовали за Brexit, в других странах ЕС также стало расти число заявлений от граждан Великобритании на получение гражданства.

Как сообщал Корреспондент.net, правительство Великобритании выделит более $600 млн на изменение дизайна и изготовление новых паспортов после выхода страны из Евросоюза.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net