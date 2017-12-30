Молодые католики из Ивья и Гродно привезли призы по теннису из Варшавы

Католическая молодежь из Ивья и Гродно приняла участие в Международном турнире по настольному теннису в Варшаве, который проходил с 26 по 28 декабря.

В соревнованиях, организованных кс. Мирославом Микульским, приняли участие группы из Ивья и из гродненской общины Пресвятой Девы Марии Остробрамской Матери Милосердия. Опекуном группы из Гродно был Александр Гусар, который занял пятое место в соревнованиях среди опекунов, сообщает catholic.by.

Белорусы участвовали в категории 2002-2009 годов рождения. Гродненцы Марцелина Мартынчик, Алина Севрук и Александр Дыврук заняли в своей возрастной категории четвертые места.

Источник: krynica.info