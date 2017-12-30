КНДР заявила о наращивании ядерной мощи

Власти Северной Кореи будут наращивать ядерную мощь страны. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), сообщает РИА Новости.

"Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников", – говорится в заявлении.

Также упоминается об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября, которое названо "великой победой, поднявшей" Северную Корею на "уровень мировой ядерной державы", и подчеркивается, что именно благодаря наличию у КНДР ядерного оружия была предотвращена ядерная война.

"Благодаря тому, что Корея, основываясь на идеях чучхе, крепко держит ядерный меч и защищает свою самостоятельность, справедливость и мир, в уходящем году была предотвращена ядерная война, угрожавшая миру", – заявляет ЦТАК.

Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая вводит новые санкции против Северной Кореи. Документ практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает закупать у Пхеньяна продовольствие, станки и электрооборудование, и поставлять в страну транспортные суда и промышленное оборудование.

В свою очередь КНДР назвала новые санкции ООН актом войны, пообещав принципиально искоренить "ядерные угрозы США".

Позже в СМИ появилась информация о том, что Россия и Китай продолжают поставлять нефть режиму в Пхеньяне.

Источник: korrespondent.net