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30. 12. 2017

Число искателей убежища в ЕС сократилось вдвое

Страны Еврососооюза с января по сентябрь 2017 года получили около 480 тысяч первых заявлений на убежище. Это на 50% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.Такие данные обнародовал Евростат.

Так, за весь 2016 год в ЕС заявления на убежище подали 1,2 млн человек, в 2015 году – 1,25 миллиона. Согласно цитируемой статистике, ЕС во второй половине 2016 года удовлетворил 62% заявлений на получение убежища. В первой половине 2017 года этот показатель составлял 48%. В третьем квартале 2017 года он снизился еще больше – до 43%.

По данным министерства внутренних дел Германии, которая является одной из главных стран, в которую направляются беженцы, до ноября 2017 года в ФРГ было подано 207 тысяч заявлений на получение убежища. Это на 71% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда искатели убежища подали 723 тысячи заявлений.

В Германии, по данным федеральной полиции, также примерно вдвое сократилось число прибывших нелегалов. Если за весь 2016 год она составляла 111 тысяч человек, то за первые 10 месяцев 2017 года – менее 46 тысяч человек.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Германии подсчитали официальных беженцев. По состоянию на 30 сентября в стране было зарегистрировано около 580 тысяч мигрантов.

Напомним, в Германии хотят выплачивать дополнительную премию искателям убежища, которые добровольно вернутся из ФРГ на родину.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

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