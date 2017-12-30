Дуда одобрил забор на границе с Украиной

Президент Польша Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной. Об этом сообщает Укринформ.

Длина забора составит более тысячи километров. Он будет построен непосредственно возле границы. Забор будет похож на ограждения вдоль автодорог.

Закон также предусматривает внесение изменений в некоторые другие законы, в частности – об охоте. Речь идет о предоставлении разрешений на отстрел кабанов на территориях под охраной.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в сентябре этого года о планах построить забор на границе с Украиной проинформировал министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель. Его строительство обойдется Варшаве в 130 млн злотых (30 млн евро).

В Варшаве зафиксировали африканскую чуму свиней

Источник: korrespondent.net