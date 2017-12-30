30 декабря 2017, суббота, 19:25
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
30. 12. 2017

Дуда одобрил забор на границе с Украиной

Президент Польша Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной. Об этом сообщает Укринформ.

Длина забора составит более тысячи километров. Он будет построен непосредственно возле границы. Забор будет похож на ограждения вдоль автодорог.

Закон также предусматривает внесение изменений в некоторые другие законы, в частности – об охоте. Речь идет о предоставлении разрешений на отстрел кабанов на территориях под охраной.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в сентябре этого года о планах построить забор на границе с Украиной проинформировал министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель. Его строительство обойдется Варшаве в 130 млн злотых (30 млн евро).

В Варшаве зафиксировали африканскую чуму свиней

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.