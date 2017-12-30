Израиль назвал дату выхода из ЮНЕСКО

Израиль официально сообщил ЮНЕСКО о выходе из состава организации. Об этом заявила генеральный директор организации Одре Азуле.
По ее словам решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.
Одре Азуле добавила, что "глубочайше сожалеет" об этом событии.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна приняла решение выйти из состава ЮНЕСКО вслед за США.
Напомним, 12 октября Государственный департамент США официально объявил о выходе страны из состава ЮНЕСКО. Такое решение связано, в том числе, с антиизраильской, по мнению США, политикой организации и необходимостью реформирования ЮНЕСКО.
Источник: Руссская служба Deutsche Welle
Источник: korrespondent.net
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