30 декабря 2017, суббота, 19:25
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
30. 12. 2017

Израиль назвал дату выхода из ЮНЕСКО

Израиль официально сообщил ЮНЕСКО о выходе из состава организации. Об этом заявила генеральный директор организации Одре Азуле.

По ее словам решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

Одре Азуле добавила, что "глубочайше сожалеет" об этом событии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна приняла решение выйти из состава ЮНЕСКО вслед за США.

Напомним, 12 октября Государственный департамент США официально объявил о выходе страны из состава ЮНЕСКО. Такое решение связано, в том числе, с антиизраильской, по мнению США, политикой организации и необходимостью реформирования ЮНЕСКО.

Источник: Руссская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.