Израиль назвал дату выхода из ЮНЕСКО

Израиль официально сообщил ЮНЕСКО о выходе из состава организации. Об этом заявила генеральный директор организации Одре Азуле.

По ее словам решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

Одре Азуле добавила, что "глубочайше сожалеет" об этом событии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна приняла решение выйти из состава ЮНЕСКО вслед за США.

Напомним, 12 октября Государственный департамент США официально объявил о выходе страны из состава ЮНЕСКО. Такое решение связано, в том числе, с антиизраильской, по мнению США, политикой организации и необходимостью реформирования ЮНЕСКО.

Источник: Руссская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net