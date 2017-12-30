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30. 12. 2017

Австралийские военные перехватили партию гашиша на $325 млн

Корабль австралийских Военно-морских сил Варрамунга перехватил в Аравийском море суда, которые перевозили почти восемь тонн гашиша. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Экипаж тщательно подготовился к такой задаче, и мы смогли использовать наши вертолеты, чтобы найти и высадиться на подозрительных суднах", – цитируют западные СМИ капитана Варрамунги.

По их информации, стоимость перехваченной партии на черном рынке составляет $325 млн.

Также отмечается, что на днях экипаж этого фрегата конфисковал 69 кг героина.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Испании обнаружили партию кокаина на $250 млн. Это крупнейшая изъятая партия наркотиков в стране за 18 лет.

Американские моряки спасли черепаху, которая застряла в 800 кг кокаина

Источник: korrespondent.net

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