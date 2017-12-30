Москва о поставках нефти КНДР: Полного запрета нет

Россия соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе МИД России, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о российских танкерах, поставляющих в КНДР нефть обход санкций ООН.

"Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718", – заявили в МИД РФ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что за последние месяцы российские танкеры несколько раз перекачивали нефть на северокорейские суда. Источники указали на данные морской разведки и спутниковые снимки судов, плавающих из российских дальневосточных портов в Тихом океане.

Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая вводит новые санкции против Северной Кореи. Документ практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает закупать у Пхеньяна продовольствие, станки и электрооборудование, и поставлять в страну транспортные суда и промышленное оборудование.

Напомним, на этой неделе Южная Корея задержала зарегистрированный в Гонконге корабль, который якобы передавал нефть северокорейскому судну, нарушая санкции ООН.

Источник: korrespondent.net