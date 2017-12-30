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30. 12. 2017

Захват Укрпочты: в заложниках 11 человек

В Харькове в заложниках у неизвестного, захватившего отделение "Укрпочты", по непроверенной информации - 11 человек, среди которых 2 детей, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех в эфире "112 Украина".

Бех отметил, что среди заложников может быть 9 взрослых и двое детей, но пока подтверждения этой информации нет.

"Мы не понимаем, ни какая взрывчатка у этого человека, ни оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно. Сейчас на месте присутствует следственно-оперативная группа, группа переговорщиков. Мы устанавливаем все обстоятельства", - отметил он.

Бех отметил, что человек связывается с полицией, используя телефоны заложников.

"Мы пока не понимаем его требований. Вопрос в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", - сказал Бех.

Правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.

По версии нардепа Антона Геращенко, то, что происходит в Харькове - это попытка ограбления. 
 
"Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным и он принял решение заявить о том что он берет всех в заложники. В настоящий момент отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции... С грабителем, ставшим после захвата заложников - террористом, ведутся переговоры. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям", - сообщил Геращенко.
 
Напомним, что 30 декабря в Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты".

Источник: korrespondent.net

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