Захват Укрпочты: в заложниках 11 человек

В Харькове в заложниках у неизвестного, захватившего отделение "Укрпочты", по непроверенной информации - 11 человек, среди которых 2 детей, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех в эфире "112 Украина".
"Мы не понимаем, ни какая взрывчатка у этого человека, ни оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно. Сейчас на месте присутствует следственно-оперативная группа, группа переговорщиков. Мы устанавливаем все обстоятельства", - отметил он.
Бех отметил, что человек связывается с полицией, используя телефоны заложников.
"Мы пока не понимаем его требований. Вопрос в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", - сказал Бех.
Правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.
Источник: korrespondent.net
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