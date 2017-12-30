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30. 12. 2017

Захват Укрпочты: пять заложников освобождены

 
В Харькове из захваченного неизвестным отделения "Укрпочты" освободили нескольких заложников, сообщает корреспондент Украинской правды.
 
Нескольких взрослых и нескольких детей вывели из здания в сопровождении медиков. Журналистов на место происшествия не пропускают.
 
Как сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, из здания "Укрпочты" во время переговоров с мужчиной, который захватил заложников, удалось освободить 3 женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет.
 
По информации полиции, пока неизвестный удерживает в здании "Укрпочты" еще 4 заложников.
 
"По приказу главы Нацполиции Сергея Князева, по согласованию с и.о. главы МВД Сергея Ярового, из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРД. Оцепленная территория находится под контролем снайперской группы", - сообщил Тракало.
 
Напомним, что ранее сообщалось о 11 заложниках в здании Укрпочты в Харькове.
 
30 декабря в Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты".
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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