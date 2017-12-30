Кличко обещает представить Генплан Киева в 2018

В следующем году столичная власть представит проект Генерального плана Киева, заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

"Мы сейчас готовимся презентовать общественности Генеральный план столицы. И каждый киевлянин сможет увидеть, каким образом будет развиваться его район или микрорайон, и что планируется строить", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что необходимо положить конец хаотичной застройке в столице. Кроме того, добавил мэр, следует ввести практику, что одновременно с жилыми домами должна строиться социальная инфраструктура.

В частности, речь идет о школах, детских садах и медицинских учреждениях. "Это должен быть стратегический план развития нашего города. Но, однозначно, без общественных обсуждений мы его утверждать не будем", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Кличко обнародовал на своей странице в сети Facebook фотоподборку с яркими моментами уходящего года.

Источник: korrespondent.net