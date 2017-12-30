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30. 12. 2017

Навального окончательно не пустили на выборы в РФ

Верховный суд России отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на отказ ЦИК России в регистрации для выдвижения его кандидатом в президенты.
 
Соответствующее решение было принято 30 декабря, сообщает РИА "Новости". 
 
"Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований",  - огласил решение судья. Сам Навальный в суд не пришел. Его представитель Александр Помазуев просил отменить решение ЦИК.
 
По мнению Помазуева, закон о выборах, которым руководствовалась ЦИК, незаконно вводит запрет осужденным за тяжкие преступления, поскольку в Конституции России его нет. Также он посчитал незаконным приговор по второму делу "Кировлеса", по которому Навальный и получил судимость.
 
Напомним, 24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.
 
ЦИК принял решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".
 
В ответ Навальный призвал избирателей к бойкоту результатов выборов-2018. 
 
ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости - в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "КировЛеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.
 
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018  года - годовщину аннексии Крыма Россией.
 

Источник: korrespondent.net

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