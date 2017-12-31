В Москве возле Красной площади открыли стрельбу

Недалеко от Красной площади в Москве неизвестный открыл стрельбу, соообщает РИА Новости.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве информировали, что около 22.32 (21.32 по Киеву) поступило сообщение о стрельбе на улице Никольской. По предварительным данным, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум людям и скрылся.
Отмечается, что подозреваемый в стрельбе разыскивается, на месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавшие направлены в больницу.
Источник: korrespondent.net
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