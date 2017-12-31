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31. 12. 2017

В Москве возле Красной площади открыли стрельбу

Недалеко от Красной площади в Москве неизвестный открыл стрельбу, соообщает РИА Новости.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве информировали, что около 22.32 (21.32 по Киеву) поступило сообщение о стрельбе на улице Никольской. По предварительным данным, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум людям и скрылся.

Отмечается, что подозреваемый в стрельбе разыскивается, на месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавшие направлены в больницу.

Издание также указывает, что на месте инцидента находится бар и не исключено, что конфликт начался под воздействием алкоголя. 
 
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Ранее сообщалось, что в здании фабрики Меньшевик на юго-востоке Москвы неизвестный открыл огонь. В результате инцидента один человек погиб и двое получили ранения.

Источник: korrespondent.net

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