Израиль ударил по позициям ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа в ответ ракетный обстрел, который состоялся 29 декабря, сообщили в пресс-службе израильской армии в Twitter.

"В ответ на вчерашний ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле сегодня вечером истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа", − говорится в опубликованном заявлении.

Today, in response to the rockets launched yesterday at Sha'ar HaNegev & Sdot Negev regional councils in southern Israel, the IAF targeted a Hamas observation post in southern Gaza. The IDF holds Hamas accountable for the situation & its consequences