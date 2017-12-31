Израиль ударил по позициям ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа в ответ ракетный обстрел, который состоялся 29 декабря, сообщили в пресс-службе израильской армии в Twitter.

"В ответ на вчерашний ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле сегодня вечером истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа", − говорится в опубликованном заявлении.

Today, in response to the rockets launched yesterday at Sha'ar HaNegev & Sdot Negev regional councils in southern Israel, the IAF targeted a Hamas observation post in southern Gaza. The IDF holds Hamas accountable for the situation & its consequences — IDF (@IDFSpokesperson) 30 декабря 2017 г.

Израильские военные также подчеркнули, что обстрел в очередной раз "доказывает, что Иран стремится раскачать обстановку" в регионе.

"Серьезный пятничный инцидент вновь доказывает, что Иран через радикальные и террористические организации стремится раскачать обстановку, рискуя жизнями жителей сектора Газа, что может привести к новому витку эскалации после нескольких лет тишины", − отмечает армейская персс-служба.

Ответственность за обстрел и его последствия израильская армия возложила на группировку ХАМАС. СМИ: Израиль и США заключили тайное соглашение по сдерживанию Ирана Напомним, ранее палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей.

Источник: korrespondent.net