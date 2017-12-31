Путин поздравил Трампа с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с наступающим новым годом и пожелал развития отношений между странами на принципах равноправия, сообщила пресс-служба Кремля.

Среди поздравлений в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций, отмечается, что, по мнению Путина, "в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано", − отметили в администрации российского президента. Среди поздравлений в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций, отмечается, что, по мнению Путина, "в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано", − отметили в администрации российского президента.

Путин уверен, что хорошие отношения между РФ и США будут содействовать укреплению стратегической стабильности в мире.

Президент РФ отметил, что основой для развития отношений между Москвой и Вашингтоном должны стать принципы равноправия и взаимного уважения.

Ранее Путин поблагодарил Трампа за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла задержать террористов в Санкт-Петербурге.

Источник: korrespondent.net