В столице Ирана продолжаются массовые протесты

Несмотря на предостережения властей, в субботу, 30 декабря, иранцы вышли на митинг в Тегеране. На видео которое распространяется в социальных сетях, можно увидеть студентов, которые участвуют в столкновениях с полицейскими и скандируют лозунги с критикой правительства.

Консервативное иранское агентство Fars сообщает, что для подавления митинга были мобилизованы военизированные полицейские части.

В отличие от протестов предыдущих дней, участники которых были недовольны в большей степени экономической ситуацией, антиправительственная акция в Тегеране имеет политические мотивы.

Вышедшие на протестную акцию студенты выкрикивали лозунг "Не Газа, не Ливия, моя жизнь для Ирана".

Таким образом участники выразили свое недовольство тем, что правительство выделяет большое количество средств на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие собственной страны.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку участникам антиправительственных протестов в Иране. В частности, он написал в своем микроблоге Twitter, что иранским властям следует уважать права людей, в том числе, и на свободное выражение своего мнения.

"Мир наблюдает", − подчеркнул американский лидер.

В свою очередь, правительство Ирана резко осудило высказывание президента США.

Официальный представитель МИД Ирана Бахран Гасеми заявил, что администрации Трампа, которая запретила иранцам въезд в США, не следует выказывать по поводу них обеспокоенность. По словам Гасеми, в стране существуют "демократические каналы", с помощью которых граждане Ирана могут выражать легитимные требования.

Напомним, массовые протесты начали проходить в ряде городов Ирана в четверг, 28 декабря.

Как сообщают иранские СМИ, протесты направлены против экономической политики правительства и высокой стоимости жизни. Во втором по населению городе страны Мешхеде на северо-востоке Ирана произошли столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны.

Ранее США призвали власти Ирана уважать права своих граждан.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net