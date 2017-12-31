Пучдемон потребовал от Испании восстановить правительство Каталонии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в новогоднем поздравлении каталонцам потребовал от Мадрида восстановления регионального правительства, ранее отлученного от власти, пишет AFP.

Напомним, после провозглашения независимости Каталонии испанский сенат на экстренном заседании распустил парламент автономии и объявил новые выборы.

"Как президент я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает, (...) чтобы они восстановили (в своих полномочиях − ред.) всех тех, кого они отстранили без разрешения каталонцев", − заявил Пучдемон в Брюсселе.

В видеосообщении политик настаивает, что он все еще является "законным" лидером Каталонии.

Ранее сообщалось, что 21 декабря в Каталонии состоялись досрочные выборы регионального парламента. Сторонники Пучдемона и независимости обеспечили себе в нем абсолютное большинство.

Источник: korrespondent.net