Берлин: Европе нужны хорошие отношения Россия−США

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что государства Европы заинтересованы в улучшении отношений между Россией и США.
Политик считает, что сближение Москвы и Вашингтона позволит разрешить многие вопросы, включая стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.
"Именно мы в Европе заинтересованы в улучшении отношений США и России. Ведь только эти страны при активной поддержке Китая могут предотвратить распространение ядерного оружия", − отметил Габриэль.
"Именно поэтому мы прикладываем огромные усилия для сближения американцев и русских", − подчеркнул немецкий министр.
Ранее Габриэль обвинил президента США Дональда Трампа в эскалации конфликта с КНДР.
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Источник: korrespondent.net
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