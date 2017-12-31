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31. 12. 2017

Берлин: Европе нужны хорошие отношения Россия−США

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что государства Европы заинтересованы в улучшении отношений между Россией и США.

Политик считает, что сближение Москвы и Вашингтона позволит разрешить многие вопросы, включая стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

"Именно мы в Европе заинтересованы в улучшении отношений США и России. Ведь только эти страны при активной поддержке Китая могут предотвратить распространение ядерного оружия", − отметил Габриэль.

Он утверждает, что разногласия между РФ и США сыграют лишь на руку определенным государствам.

"Именно поэтому мы прикладываем огромные усилия для сближения американцев и русских", − подчеркнул немецкий министр.

Ранее Габриэль обвинил президента США Дональда Трампа в эскалации конфликта с КНДР.

Берлин готов постепенно снимать санкции с РФ

Источник: korrespondent.net

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