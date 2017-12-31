В Ивано-Франковске погибла целая семья из шести человек

В Ивано-Франковске погибла семья из шести человек, по предварительным данным, отравившись угарным газом, пишет Kurs.

Местное издание уточняет, что информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Погибли женщина 40 лет, мужчина 27 лет и дети 2007, 2003, 2013 и 2017 года рождения. Их обнаружил знакомый, который пришел в гости.

Отмечается, что ранее днем 30 декабря в этом же доме было найдено тело еще одной женщины. Пока нет точных данных, связаны ли случаи, но издание предполагает, что причиной смерти также является угарный газ.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразил в Facebook соболезнования после трагедии.

"Трагическое событие произошло в нашем городе: в результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших", − написал он.

Позже издание сообщило, что погибла семья известной поэтессы и целительницы Ивано-Франковска Оксаны (Русаны) и Сергея Гордиенко.

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Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске пять человек отравились угарным газом, в том числе один ребенок.

Источник: korrespondent.net