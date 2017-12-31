31 декабря 2017, воскресенье, 09:48
+1°C
Завтра +4°C
+1°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
31. 12. 2017

В Ивано-Франковске погибла целая семья из шести человек

 
В Ивано-Франковске погибла семья из шести человек, по предварительным данным, отравившись угарным газом, пишет Kurs.
 
Местное издание уточняет, что информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
 
Погибли женщина 40 лет, мужчина 27 лет и дети 2007, 2003, 2013 и 2017 года рождения. Их обнаружил знакомый, который пришел в гости.
 
Отмечается, что ранее днем 30 декабря в этом же доме было найдено тело еще одной женщины. Пока нет точных данных, связаны ли случаи, но издание предполагает, что причиной смерти также является угарный газ. 
 
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразил в Facebook соболезнования после трагедии.
 
"Трагическое событие произошло в нашем городе: в результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших", − написал он.
 
Позже издание сообщило, что погибла семья известной поэтессы и целительницы Ивано-Франковска Оксаны (Русаны) и Сергея Гордиенко.
 
Студентку тяжело ранило петардой на открытии елки в Ивано-Франковске
 
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске пять человек отравились угарным газом, в том числе один ребенок.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.