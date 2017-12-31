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31. 12. 2017

Трамп: Коалиция отвоевала у ИГ почти всю Сирию

Президент США Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам заявил, что коалиция отвоевала у боевиков террористической группировки "Исламское государство" почти всю захваченную территорию в Сирии и Ираке.

"Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов", − завил американский лидер.

Напомним, 6 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ИГ полностью разгромлено в Сирии. При этом в Генштабе РФ подчеркнули, что проамериканская коалиция не сыграла большой роли в уничтожении террористов.

Пентагон в свою очередь заявил, что российские военные вообще не добились прогресса в борьбе с терроризмом в регионе.

Источник: korrespondent.net

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