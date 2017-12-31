Итоги 30.12: Захват Укрпочты и забор с Польшей

В Харькове захватили здание Укрпочты

В Харькове неизвестный захватил отделение Укрпочты, в котором находились люди. Злоумышленник утверждал, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.

В заложниках у мужчины находились 11 человек, среди которых двое детей.

Силовики провели спецоперацию, в ходе которой из помещения Укрпочты были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.

Позже стало известно, что мужчина 1977 года рождения ранее судим, и, вероятно, нуждается в помощи психиатров.