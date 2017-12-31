Итоги 30.12: Захват Укрпочты и забор с Польшей

В Харькове захватили здание Укрпочты
В Харькове неизвестный захватил отделение Укрпочты, в котором находились люди. Злоумышленник утверждал, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.
В заложниках у мужчины находились 11 человек, среди которых двое детей.
Силовики провели спецоперацию, в ходе которой из помещения Укрпочты были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.
Позже стало известно, что мужчина 1977 года рождения ранее судим, и, вероятно, нуждается в помощи психиатров.
В Польше одобрили строительсво забора на границе с Украиной
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной.
Длина забора составит более тысячи километров. Он будет построен непосредственно возле границы.
Порошенко подписал изменения в Земельный кодекс
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Земельный кодекс, принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.
Документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.
Глава государства утвердил госбюджет на 2018 год
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон О государственном бюджете на 2018 год.
Доходы госбюджета страны на следующий год определены в сумме 917,9 миллиарда гривен, расходы – на уровне 991,7 миллиарда гривен.
Предельный объем дефицита госбюджета в 2018 году предлагается предусмотреть в размере 80,6 миллиарда гривен или 2,4% ВВП, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
Закон ступит в силу с 1 января 2018 года.
В КНДР заявили о наращивании ядерной мощи
Власти Северной Кореи заявили, что будут наращивать ядерную мощь страны.
"Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников", – говорится в заявлении Пхеньяна.
Президент назначил пожизненные стипендии медикам
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения.
Пожизненные стипендии получили 13 медиков, двухлетние – 70 медиков.
Израиль сообщил ЮНЕСКО о выходе из организации
Израиль официально сообщил ЮНЕСКО о выходе из состава организации. Решение должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.
Источник: korrespondent.net