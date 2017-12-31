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31. 12. 2017

В Вашингтоне из-за низких температур ввели чрезвычайное положение

В столице США введено чрезвычайное положение из-за понижения температуры до –10 градусов по Цельсию ночью. Об этом в Facebook сообщила Мюриэль Баузер – мэр федерального округа Колумбия, в который входит Вашингтон.

"Мы ввели в действие наш "Чрезвычайный план по холодной погоде", который будет действовать до вторника, 2 января 2018 года", – сообщила она.

Баузер объяснила, что в Вашингтоне "просто слишком холодно находится на улице" и призвала горожан проявлять заботу друг о друге, а бездомных – обращаться на горячую линию.

Напомним, в Украине на Новый год будет до 8-12 тепла.

Источник: korrespondent.net

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