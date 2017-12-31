В США женщине пришел счет за свет на $280 миллиардов

Счет за электричество в размере 284 миллиардов долларов пришел Мэри Хоромански, проживающей в городе Эри (штат Пенсильвания, США), сообщает Интерфакс.

Согласно квитанции, она должна была погасить долг до ноября 2018 года. Первый платеж приходился на декабрь 2017 года и составлял более 28 тысяч долларов.

"У меня глаза полезли на лоб. Мы зажигали рождественские огни, и я подумала, не зажгли ли мы их неправильно", – отметила Хоромански.

Позднее Хоромански удалось доказать электрической компании, что она должна ей куда меньшую сумму. После признания компанией ошибки выяснилось, что женщина должна заплатить примерно 284 доллара.

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Источник: korrespondent.net