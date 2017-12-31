Появилось видео пяти новогодних президентов

Накануне Нового года ТСН создал музыкальную композицию из ежегодных праздничных обращений всех пяти президентов Украины: от Леонида Кравчука в 1991 году, до Петра Порошенко 2015-го.

Всего в 100-секундный ролик попали кадры с 11 поздравлений: одно от Кравчука, по два от Кучмы, Ющенко и Порошенко и четыре от Януковича. Стоит отметить, что Янукович в ролике сказал только одно членораздельное слово - ёлка.

В основу песни легла традиционная новогодняя мелодия Jingle Bells.

Как сообщалось, на МКС Новый год встретят 15 раз.

Ранее украинские политики разлетелись отмечать Новый год.

Источник: korrespondent.net