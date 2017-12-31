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31. 12. 2017

Генсек ООН заявил о сигнале тревоги для мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к миру по случаю Нового года. В своем обращении он акцентировал внимание на главных проблемах уходящего года и обозначил насущные проблемы года грядущего. Так, по словам генсека ООН, он "не обращается с призывом, а обращается с предупреждением – сигналом тревоги для нашего мира", сообщает ZN.

"Дорогие друзья во всем мире, с Новым годом. Когда я занял должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 год годом мира. К сожалению, коренным образом мир пошел в противоположном направлении. Конфликты обострились и появились новые угрозы. Глобальное беспокойство относительно ядерного оружия является самым серьезным со времен "Холодной войны", - подчеркнул Гутерреш.

По его словам, в мире растет неравенство, нарушаются права человека, усиливаются национализм и ксенофобия. В связи с этим он призвал к единству как к единственному пути преодоления проблем.

"Начиная с 2018 года я призываю к единству. Я искренне верю – мы можем сделать наш мир более надежным и безопасным. Мы можем урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить наши общие ценности. Но мы можем этого достичь только совместными усилиями", - добавил он.

Гутерреш также призвал лидеров стран принять "новогоднюю резолюцию": преодолеть разрыв между странами и разнообразные противоречия, восстановить доверие людей и объединить их вокруг общей цели.

"Единство – это наш путь. Наше будущее зависит от этого. Я желаю вам мира и здоровья в 2018", - заключил генсек ООН.

Как сообщалось, генсек ООН одобрил решение Совбеза по Северной Корее.

Источник: korrespondent.net

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