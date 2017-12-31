В Иране заблокировали доступ к Telegram и Instagram

Власти Ирана заблокировали социальную сеть Instagram и приложение для обмена сообщениями Telegram из-за протестов в стране. Об этом сообщает передает Associated Press.

В сообщении сказано, что, по словам анонимного источника, "решением Высшего совета национальной безопасности блокировка" блокировка была осуществлена "для поддержки мира и безопасности граждан", поскольку из-за протестов погибли уже два человека.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своем Twitter, что доступ к нему заблокировали после публичного отказа иранскому министру Азари Яхроми заблокировать протестный канала Amadnews с более чем миллионом подписчиков и "другие мирные протестные каналы".

Дуров также отметил, что канал Аmadnews был закрыт после того, как там появились инструкции по использованию коктейлей Молотова против полицейских.

Напомним, в столице Ирана продолжаются массовые протесты.

Источник: korrespondent.net