Порошенко рассказал о достижениях 2017 года

Президент Украины Петр Порошенко перечислил достижения уходящего года. Соответствующее видео он опубликовал в микроблоге Twitter.

В подборку видеоиллюстраций попали в частности безвизовый режим с ЕС, реформы - медицинская, образовательная и пенсионная, а также масштабные ремонты дорог.

"Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы", - отметил президент.

К достижениям и положительным моментам глава государства также причислил первый полет самолета Ан-132, проведение Евровидения в Киеве, победы украинского бокса, в частности Александра Усика и Василия Ломаченко, участие украинцев в Играх непокоренных.

Кроме того, Порошенко напомнил об усилении украинской армии в течение года и освобождении пленных.

Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможе pic.twitter.com/QFpIwNIkvX — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2017 г.

Ранее в сети появился ролик, смонтированный из новогодних обращений пяти украинских президентов.

Как сообщалось, Порошенко подписал мораторий на продажу земли.

Источник: korrespondent.net