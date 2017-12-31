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31. 12. 2017

В зоне АТО уходящий год провожают в полной тишине

Последний день 2017 года в районе проведения АТО на Донбассе прошел без нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на официальной странице в Facebook.

"По состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", – отметили в штабе АТО.

Вместе с тем в штабе подчеркнули, что подразделения ВСУ в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей.

Как вчера сообщалось, в зоне АТО погиб боец, еще два ранены.

Сегодня в Минобороны уточнили ситуацию в АТО.

Источник: korrespondent.net

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