Возле посольства РФ в Киеве прошел флешмоб

В Киеве возле посольства Российской Федерации прошел флешмоб в поддержку украинских политзаключенных. Об этом сообщает 112 Украина.

"Участники акции прочитали имена тех, кто незаконно находится в России, в частности, 20 политзаключенных и 30 людей, которые находятся в РФ под следствием и поздравили их с Новым годом", - отметила корреспондент.

Участники акции выразили надежду, что именно через СМИ те люди, которые сейчас незаконно находятся в РФ, их услышат.

Обращение также направили к украинской власти с просьбой ускорить процесс возвращения политзаключенных и заложников, которые находятся на Донбассе.

Как сообщалось, РФ отказалась отдать Киеву трех политзаключенных.

Напомним, ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что на территории России заключенные более 2200 украинцев.

Источник: korrespondent.net