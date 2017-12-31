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31. 12. 2017

В Южно-Сахалинске сгорела главная елка города

В новогоднюю ночь - во втором часу ночи по местному времени в российском городе Южно-Сахалинск сгорела главная елка. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Отмечается, что искусственное дерево выгорело до металлического каркаса.

По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.

И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка.

Сообщается, что пострадавших нет.

Cмотрите фотогалерею: В Южно-Сахалинске сгорела главная елка города

Как сообщалось, в США семья наряжает одну и ту же елку 34 года.

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Источник: korrespondent.net

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