В новогоднюю ночь - во втором часу ночи по местному времени в российском городе Южно-Сахалинск сгорела главная елка. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Отмечается, что искусственное дерево выгорело до металлического каркаса.

По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.

И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка.

Сообщается, что пострадавших нет.

Cмотрите фотогалерею: В Южно-Сахалинске сгорела главная елка города

Как сообщалось, в США семья наряжает одну и ту же елку 34 года.

Как сухая елка может за минуту сжечь квартиру

Источник: korrespondent.net