В life :) запустили новые тарифы «Шейк» с безлимитным интернетом для соцсетей и мессенджеров

Безлимит предоставляется на соцсети Вконтакте, Facebook, Одноклассники, на приложение для ведения видеотрансляций OK Live, на Facebook Messenger, Telegram, BiP, Viber, WhatsApp и ТамТам.
В пресс-службе оператора отмечают, что не устанавливают никаких ограничений по скорости и лимитов. Все, что нужно помнить — это то, что безлимит не действует на видео, размещенное на сторонних ресурсах, а также на встроенное в Facebook видео.
При этом, когда абонент пользуется соцсетями и мессенджерами, трафик из тарифа не расходуется. Даже если включенные гигабайты закончатся, он сможет пользоваться соцсетями и мессенджерами без ограничений.
Всего в life :) представили 4 тарифа из сери "Шейк", отличающиеся друг от друга объемом включенного в абонентсткую плату трафика и минут.
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Шейк 1
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Шейк 2
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Шейк 3
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Шейк 4
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Безлимит на соцсети и мессенджеры
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Безлимит на соцсети и мессенджеры
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Безлимит на соцсети и мессенджеры
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Безлимит на соцсети и мессенджеры
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3 ГБ
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6 ГБ
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3 ГБ
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6 ГБ
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300 минут во все сети
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300 минут во все сети
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600 минут во все сети
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600 минут во все сети
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Безлимит минут внутри сети
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Безлимит минут внутри сети
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Безлимит минут внутри сети
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Безлимит минут внутри сети
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9,5 руб/30 дней
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11,5 руб/30 дней
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13,5 руб/30 дней
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15,5 руб/30 дней
В данный момент для новых абонентов действуют скидка на оплату 3 первых пакетов услуг и бонус — в 2 раза больше трафика. Цена тарифа Шейк 1 со скидкой - 6 руб, Шейк 2 – 8 руб, Шейк 3 – 10 руб, Шейк 4 – 12 руб.
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