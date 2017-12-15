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15. 12. 2017

В life :) запустили новые тарифы «Шейк» с безлимитным интернетом для соцсетей и мессенджеров

Безлимит предоставляется на соцсети Вконтакте, Facebook, Одноклассники, на приложение для ведения видеотрансляций OK Live, на Facebook Messenger, Telegram, BiP, Viber, WhatsApp и ТамТам.

В пресс-службе оператора отмечают, что не устанавливают никаких ограничений по скорости и лимитов. Все, что нужно помнить — это то, что безлимит не действует на видео, размещенное на сторонних ресурсах, а также на встроенное в Facebook видео. 

При этом, когда абонент пользуется соцсетями и мессенджерами, трафик из тарифа не расходуется. Даже если включенные гигабайты закончатся, он сможет пользоваться соцсетями и мессенджерами без ограничений.

Всего в life :) представили 4 тарифа из сери "Шейк", отличающиеся друг от друга объемом включенного в абонентсткую плату трафика и минут.

 

Шейк 1

Шейк 2

Шейк 3

Шейк 4

Безлимит на соцсети и мессенджеры

Безлимит на соцсети и мессенджеры

Безлимит на соцсети и мессенджеры

Безлимит на соцсети и мессенджеры

3 ГБ

6 ГБ

3 ГБ

6 ГБ

300 минут во все сети

300 минут во все сети

600 минут во все сети

600 минут во все сети

Безлимит минут внутри сети

Безлимит минут внутри сети

Безлимит минут внутри сети

Безлимит минут внутри сети

9,5 руб/30 дней

11,5 руб/30 дней

13,5 руб/30 дней

15,5 руб/30 дней

В данный момент для новых абонентов действуют скидка на оплату 3 первых пакетов услуг и бонус — в 2 раза больше трафика. Цена тарифа Шейк 1 со скидкой - 6 руб, Шейк 2 – 8 руб, Шейк 3 – 10 руб, Шейк 4 – 12 руб.

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