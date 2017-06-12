Альфа-Банк: «Мы готовы активно помогать финтехам, которые несут ценность для клиента»

О том, как оценивают белорусские финтех-проекты, какие препятствия для развития финтеха в нашей стране существуют сегодня и как их можно устранить, рассказывает ТОП-менеджер белорусского Альфа-Банка, член правления, руководитель по информационными технологиям Андрей Косач.

Альфа-Банк в текущем году выступал как партнер цифровых инноваций на международном форуме «БанкИТ». Как Вы оцениваете белорусские финтех-проекты? Есть ли те, которые отметили бы именно Вы?

Финтех-движение в Беларуси находится в самом начале пути, и пока только набирает обороты. В то время, как западные инвесторы получают в год сотни предложений, у нас счет идет на единицы. Это период «раскачки» рынка. Но уже есть результат – первые успешные реализованные белорусские стартап-проекты.

К примеру, стартап-команда, прошедшая путь от презентации идеи до ее реализации и создавшая мобильное приложение PingFin. Это приложение, которое позволяет автоматизировать учет расходов и доходов по банковским картам, забыть о ручном вводе данных, знать, где, когда и на что потратили деньги и многое другое.

Также мне понравилась идея стартап-проекта Bimbo Fly по созданию сервиса страхования пассажиров от задержек авиарейсов, которые в этом году стали победителем прошедшего в Минске хакатона FinTech.

Наиболее яркие стартап-проекты сегодня представлены не классическими финансовыми сервисами, а околофинансовыми инструментами. Это общемировая тенденция, финтех-проекты не идут в проекты, связанные с банковскими основами (счета, учет), так как это требует очень серьезных инвестиций. Успешными, становятся те финтех-проекты, которые ориентированы на удовлетворение конкретной клиентской потребности.

Как работает с финтех-проектами белорусский Альфа-Банк?

Альфа-Банк одним из первых открыл свой API для стороннего мобильного приложения. Это проект PingFin, о котором я уже упоминал. Благодаря этому, сейчас, каждый пользователь приложения может непосредственно в нем заказать банковскую карту «Альфа-Банка» с доставкой на дом.

Мы открыты для сотрудничества. Сейчас у нас в работе еще несколько проектов, связанных с сотрудничеством со стартапами. Представители Альфа-Банка часто выступают в роли экспертов, консультантов по вопросам реализации проектов стартап-команд. Мы готовы активно помогать финтехам, которые несут ценность для клиента.

Как Вы считаете, являются ли закрытые API белорусских банков серьезной преградой для развития белорусского финтеха?

Безусловно, открытые API ускорят процесс интеграции с банками. В результате сократятся сроки реализации финтех-проектов, издержки на внедрение новых технологий или инструментов. На этапе старта это реальная возможность для молодых команд показать, как работает их идея, и повысить интерес инвесторов к проекту. Но позволю себе отметить, что закрытые API не преграда, если у финтеха реальный лидер и отличная идея.

Какие препятствия Вы видите для развития финтеха в нашей стране сейчас? Как их можно устранить?

На мой взгляд, отсутствие понимания специфики работы банковской системы у авторов идей, в большинстве случаев является барьером для появления действительно взрывных проектов. Это критически важное условие позволяет на стадии работы над идеей понять, насколько реально ее реализовать в условиях действующего законодательства, банковской системы, ИТ-возможностей тех же банков.

В качестве второй преграды я вижу консервативную позицию банков. Они имеют сложную иерархию и структуру. Поэтому процесс согласования идеи затягивается, и в некоторых случаях сама идея даже теряет актуальность. Внутренние процессы в банках – это то, над чем, как мне кажется, стоит работать в Беларуси. Альфа-Банк постоянно совершенствует процессы для того, чтобы сделать внутренние коммуникация мгновенными. В наше время, скорость принятия решения – это 50% успеха, как у самураев – за 7 вдохов и выдохов.

С точки зрения законодательства еще не все вопросы решены. Уже сделаны первые шаги по созданию базы, которая позволяет финтех-стартапам реализовывать идеи, которые вчера казались невозможными. Прежде всего, это указ Президента «О развитии цифровых банковских технологий» и создание на базе Единого Расчетного и Информационного Пространства (ЕРИП) Межбанковской системы идентификации. Создание в текущем году Национальным Банком информационной сети на основе технологии блокчейн является следующим серьезным шагом вперед. Но пока, мы находимся в начале пути и, соответственно, еще много предстоит сделать для создания реальных условий развития стартап-индустрии.

Финтех и банки – это партнеры или конкуренты? Где, на Ваш взгляд, они могут и должны сотрудничать, а где их подходы никогда не будут близки?

Я уже упомянул о том, что большинство финтех-стартапов правильно делают, что не идут в проекты, связанные с банковскими основами и тем самым не лишают работы банки.

На мой взгляд, финтех-проекты для банков являются конкурирующими партнерами.

Стартап для банка, как показывает опыт, в большинстве случаев не приносит прибыли. Это расчет на лояльность клиентов, их комфорт, удобство, разнообразие инструментов для них. Поэтому банк ожидает идей, которые можно внедрить в свои существующие каналы обслуживания и тем самым отличаться от банков-конкурентов. Здесь мы партнеры.

Стартапы же видят перспективу в масштабировании своей идеи, внедрении у другого банка, на другом рынке, и вот здесь наши интересы расходятся.

Как я уже говорил, важно нести ценность для клиента. И здесь конкурирующие партнеры имеют общую цель – это новые возможности для пользователей. В этой части можно много и успешно работать. Платежные сервисы и их возможности – это базовая точка соприкосновения банков и стартапов, но не стоит ограничиваться только этим.

Могут ли в Беларуси, на Ваш взгляд, появиться финтех-«единороги»? И что для этого необходимо?

Финансовый «единорог» в границах Беларуси, в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, думаю возможен, мировой - скорее нет. Есть два подхода к стартапам: продать идею за миллион или стать единорогом и продать за миллиард.

Стартап в любой сфере – это лишь часть огромной экосистемы, которая позволит этому стартапу стать единорогом. Возможно ли строительство такой системы в Беларуси? На мой взгляд, возможно. Финтех-индустрия развивается, постепенно изменятся и условия рынка, которые станут способствовать развитию экосистемы, способной вскормить «единорога».

Но сейчас вряд ли время говорить о единорогах. Время говорить о том, кто будет двигать это шествие стартапов к единорогам. Кто будет содействовать развитию финтех-индустрии. Альфа-Банк выбрал роль катализатора. Мы готовы работать со стартап-командами как в области развития совместных проектов, так и в области информации, знаний, менторства и экспертной оценки.

Справка:

Косач Андрей Анатольевич - Руководитель по информационным технологиям, Член Правления ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь).

В 1991 году окончил Военно-Космическую Академию имени А.Ф Можайского в городе Санкт-Петербург по специальности "Инженер электронно-вычислительных машин" и в 2004 году - магистратуру Белорусского Государственного Университета по специальности «Финансы и кредит», магистр экономики.

Работает в банковской системе с 1994 года. В 1994 — 2009 годах работал в ОАО «Белпромстройбанк» (ныне - "БПС-Сбербанк") где создавал и возглавлял службы информационной безопасности и ИТ-аудита. С 2005 года непосредственно руководил сложными проектами развития ИТ Банка, в частности осуществил успешное внедрение единой централизованной системы дистанционного обслуживанию юридических лиц во многофилиальном Банке, а позднее руководил проектом по замене в Банке автоматизированной банковской системы.

В 2009 году присоединился к команде Альфа-Банка. Непосредственно направляет и курирует деятельность структурных подразделений Банка в сфере информационных технологий, ранее создал и продолжительное время возглавлял электронный бизнес Банка. Под его непосредственным руководством было проведено технологическое объединения с "Белросбанком", а также создано и внедрено множество инновационных продуктов и услуг Альфа-Банка.