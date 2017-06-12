Пользователи соцсетей впервые выберут специальную номинацию для фестиваля мобильного кино

Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm предлагает зрителям придумать оригинальную специальную номинацию. Для этого нужно делиться идеями на странице velcom likes «Вконтакте». Номинация, набравшая больше всего голосов, будет утверждена, а народное жюри фестиваля выберет в ней победителя. У каждого есть шанс стать членом народного жюри и получить пригласительный на «Киноночь».

Чтобы предложить свою номинацию, нужно быть участником группы velcom likes «Вконтакте». До 18 декабря делитесь идеями в комментариях, номинацию выберут пользователи при помощи онлайн-голосования. Напоминаем, что девиз фестиваля – «Выйди за рамки жанра», поэтому не стесняйтесь проявлять креативность.

Победитель в специальной номинации будет определен на показе для народного жюри 23 января 2018 года и объявлен на закрытии фестиваля.

Еще одна возможность повлиять на ход фестиваля – стать членом народного жюри. Для этого нужно пройти кинотест на сайте. Участники, показавшие наилучшие результаты, войдут в состав народной судейской команды и будут решать судьбу сразу двух призовых мест: награды народного жюри и победителя в специальной номинации.

Кроме того, пройдя тест до 6 декабря включительно, можно попасть на «Киноночь» в кинотеатре velcom cinema. Мероприятие состоится 8 декабря, в программе – лауреаты Канн и Берлинале: фильмы «Квадрат» и «По ту сторону надежды». После показов состоится обсуждение с участием кинокритиков и киноведов.