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06. 12. 2017

velcom обновил линейку интернет-тарифов для дома

Новая линейка тарифов «Домашний» уже доступна для клиентов фиксированного интернета и ТВvelcom. Тарифы значительно улучшили по сравнению с прежними, при этом их стоимость не изменилась. Пользователям стал доступен «безлимит» со скоростью до 100 Мбит/сек, а также тестовый тариф без телевидения «Интернет 50».

Так, альтернативой тарифа Wi-Fi лайт со скоростью 40 Мбит/сек станет «Домашний 40». Теперь за ту же стоимость клиенты получат на 20 каналов больше. Вместо популярного 50-мегабитного пакета Wi-Fi + TV за 37 рублей появился тариф «Домашний 60» - скорость станет выше на 10 Мбит/сек, а цена останется прежней. Для тех, кто хочет выжать максимум из своего тарифа, velcom предложил «Домашний 100» со 100-мегабитным каналом, пакетом из 100 телеканалов и возможностью взять в пользование до трех ТВ-приставок за 49 рублей. Напомним, что раньше скорость 100 Мбит/сек была доступна только в пиринге.

Тестовый тариф «Интернет 50» разработан для пользователей, которым нужен быстрый интернет без ТВ. В пакет включен интернет со скоростью 50 Мбит/сек, лицензионный антивирус, видеомониторинг, доступ к библиотекам фильмов и музыки, радио. Доступен в Минске для новых клиентов по цене 26 рублей.

Аналогичная тарифная линейка появилась в Гомеле, Витебске, Бобруйске и Могилеве – везде, где проложена «оптика» velcom. Стоимость на комплексные тарифы в регионах будет немного ниже.

С 6.12 по 31.01.2018 для новых клиентов на всю тарифную линейку действует скидка 50% на первые 6 пакетов.

Тарифы доступны на новом сайте internet.velcom.by, где после объединения брендов собраны все предложения по фиксированному интернету.

 

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Выходит Маяковский из кабака, окруженный толпой девиц. Девицы начинают его охаживать:
- Владимир! А это правда, что Вы можете сочинить стихотворение прямо с ходу, на месте?
- Конечно! - говорит подвыпивший поэт революции, - Давайте тему!
- Ну, вот видите, в канаве - пьяница валяется.
Маяковский, гордо выпрямившись, громогласно начинает:
Лежит безжизненное тело,
На нашем жизненном пути.
Голос из канавы:
Ну а тебе какое дело?
Идешь с бл***ми и иди.
Маяковский:
- Пойдемте, девушки, это Есенин.

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