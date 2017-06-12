velcom обновил линейку интернет-тарифов для дома

Новая линейка тарифов «Домашний» уже доступна для клиентов фиксированного интернета и ТВvelcom. Тарифы значительно улучшили по сравнению с прежними, при этом их стоимость не изменилась. Пользователям стал доступен «безлимит» со скоростью до 100 Мбит/сек, а также тестовый тариф без телевидения «Интернет 50».

Так, альтернативой тарифа Wi-Fi лайт со скоростью 40 Мбит/сек станет «Домашний 40». Теперь за ту же стоимость клиенты получат на 20 каналов больше. Вместо популярного 50-мегабитного пакета Wi-Fi + TV за 37 рублей появился тариф «Домашний 60» - скорость станет выше на 10 Мбит/сек, а цена останется прежней. Для тех, кто хочет выжать максимум из своего тарифа, velcom предложил «Домашний 100» со 100-мегабитным каналом, пакетом из 100 телеканалов и возможностью взять в пользование до трех ТВ-приставок за 49 рублей. Напомним, что раньше скорость 100 Мбит/сек была доступна только в пиринге.

Тестовый тариф «Интернет 50» разработан для пользователей, которым нужен быстрый интернет без ТВ. В пакет включен интернет со скоростью 50 Мбит/сек, лицензионный антивирус, видеомониторинг, доступ к библиотекам фильмов и музыки, радио. Доступен в Минске для новых клиентов по цене 26 рублей.

Аналогичная тарифная линейка появилась в Гомеле, Витебске, Бобруйске и Могилеве – везде, где проложена «оптика» velcom. Стоимость на комплексные тарифы в регионах будет немного ниже.

С 6.12 по 31.01.2018 для новых клиентов на всю тарифную линейку действует скидка 50% на первые 6 пакетов.

Тарифы доступны на новом сайте internet.velcom.by, где после объединения брендов собраны все предложения по фиксированному интернету.