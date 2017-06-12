Европейская певица устроит в центре Минска бесплатный iPad-концерт

В ТРЦ Galleria Minsk 7 декабря пройдет бесплатный концерт известной немецкой певицы и пианистки Сьюзен Альберс. В течение нескольких часов она будет играть на синхронизированном с планшетом iPad рояле, рассказали в i-Store, выступившим соорганизатором мероприятия.

Сьюзен Альберс исполнит как классические мелодии, так и собственные хиты. Выступят также талантливые белорусские клавишники. Предусмотрены викторины и розыгрыши, а смельчаки, которые решатся спеть с хедлайнером вечера, получат ценные подарки. Кроме того, пройдет презентация новинок Apple от магазина i-Store.

На один вечер атриум торгового центра превратят в концертный зал и шоу-рум новых технологий. Каждый желающий сможет послушать концерт и заодно познакомиться с мировыми новинками в сфере акустики. Так, Сьюзен Альберс выступит на цифровых пианино CLP-500 Series и CVP-700 Series, которые для лучшего звучания будут подключены к iPad. Планшет обработает звук и наложит эффекты, чтобы создать эффект полноценного концерта с участием большого музыкального коллектива.

Пианистка Сьюзен Альберс выступает с 6 лет, когда впервые сыграла перед публикой на местном карнавале в Германии. Профессионально занималась музыкой в Лондоне, но популярность обрела после возвращения на родину. В 2008 году выпустила сингл Big Shot, а в 2011 году – альбом Who Am I. Тогда же была признана лучшей певицей на рок- и поп-премии в Висбадене.

Концерт Сьюзен Альберс пройдет 7 декабря с 17 часов до позднего вечера. Вход свободный.