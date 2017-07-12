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07. 12. 2017

В Житковичском районе просел мост через Припять

В Житковичском районе перекрыто движение по мосту через Припять. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий. Это единственный мост между Житковичами и Туровом.

7 декабря в 12.20 очевидец сообщил в МЧС о том, что на трассе Р-88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины есть трещина в конструкции моста через реку Припять.

Сотрудники ГАИ перекрыли проезд через мост.

В настоящее время работники ДЭУ-111 проводят обследование строительных конструкций моста.

Виталий Новицкий также отметил, что на месте аварии находятся работники МЧС. Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Житковичском райисполкоме проводит заседание для поиска возможных решений проблемы. Организовано SMS-оповещение жителей Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского и Солигорского районов о закрытии моста.

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