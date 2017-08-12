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08. 12. 2017

В Беларуси пересмотрят систему оплаты труда банкиров

Банки Беларуси пересмотрят систему оплаты труда сотрудников. Национальный банк собирается расширить требования к коммерческим банкам в сфере корпоративного управления в связи с поручением президента Александра Лукашенко.

16 ноября глава государства во время совещания сравнил банкиров со "скопищем жирных котов", которые зарабатывают слишком много, и "поручил разработать четкую систему оплаты труда руководителей банков". Система, отметил он, "должна быть справедливой и работать по-человечески". 

Сейчас стало известно, что Нацбанк обяжет коммерческие банки иметь локальный акт, который "должен отвечать на вопрос о справедливом вознаграждении всего персонала банков", сообщает БелаПАН.

Ожидается, что требования к коммерческим банкам будут сформированы в ближайшее время. 
 
По мнению эксперта агентства из финансовых кругов, в банках должны быть комитеты по вознаграждению, а в локальных актах, которые разработают банки, будут определены фиксированные и нефиксированные выплаты банковским работникам. Предполагается, что нововведения коснутся и бонусов, выплачиваемых банкирам, за 2017 год.
 
Также ожидается, что Нацбанк будет следить за соблюдением исполнения локальных актов. 
 
Эксперт считает, что локальные акты должны защищать интересы не только руководства банков, но и всего персонала - например, кассиров, у которых высокая степень материальной ответственности. Представители банков также считают, что необходимо повысить зарплату кассиров.

Что касается топ-менеджмента, представитель одного из банков пояснил, что зарплата председателя правления банка, по законодательству, не может превышать восьми средних зарплат по банку. Ежемесячный доход других членов правления может быть выше, чем у председателя правления, так как законодательно норма не определена.
 
В случае выполнения установленных перед банком нормативов и показателей эффективности у банкиров есть возможность получить бонус по итогам года.
 
 

 

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