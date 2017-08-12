В Беларуси пересмотрят систему оплаты труда банкиров

16 ноября глава государства во время совещания сравнил банкиров со "скопищем жирных котов", которые зарабатывают слишком много, и "поручил разработать четкую систему оплаты труда руководителей банков". Система, отметил он, "должна быть справедливой и работать по-человечески".



Сейчас стало известно, что Нацбанк обяжет коммерческие банки иметь локальный акт, который "должен отвечать на вопрос о справедливом вознаграждении всего персонала банков", сообщает



Ожидается, что требования к коммерческим банкам будут сформированы в ближайшее время. Сейчас стало известно, что Нацбанк обяжет коммерческие банки иметь локальный акт, который "должен отвечать на вопрос о справедливом вознаграждении всего персонала банков", сообщает БелаПАН Ожидается, что требования к коммерческим банкам будут сформированы в ближайшее время.

По мнению эксперта агентства из финансовых кругов, в банках должны быть комитеты по вознаграждению, а в локальных актах, которые разработают банки, будут определены фиксированные и нефиксированные выплаты банковским работникам. Предполагается, что нововведения коснутся и бонусов, выплачиваемых банкирам, за 2017 год.

Также ожидается, что Нацбанк будет следить за соблюдением исполнения локальных актов.

Эксперт считает, что локальные акты должны защищать интересы не только руководства банков, но и всего персонала - например, кассиров, у которых высокая степень материальной ответственности. Представители банков также считают, что необходимо повысить зарплату кассиров.



Что касается топ-менеджмента, представитель одного из банков пояснил, что зарплата председателя правления банка, по законодательству, не может превышать восьми средних зарплат по банку. Ежемесячный доход других членов правления может быть выше, чем у председателя правления, так как законодательно норма не определена.

В случае выполнения установленных перед банком нормативов и показателей эффективности у банкиров есть возможность получить бонус по итогам года.