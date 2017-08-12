В Ляховичском районе грузовик соскочил с домкрата и раздавил водителя

4 декабря на территории мастерских ЗАО в деревне Головнинцы Ляховичского района грузовик соскочил с домкрата. Водитель получил смертельную травму. Об этом сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Погибший мужчина, 1960 года рождения, в момент происшествия чинил свой служебный МАЗ в боксе для ремонта транспорта, сообщает БелТА.
Осуществляя замену колеса, водитель случайно зацепил домкрат, потянувшись за монтировкой. Грузовик соскочил и смертельно травмировал мужчину.
По факту несчастного случая на производстве проводится проверка.
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