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08. 12. 2017

В Ляховичском районе грузовик соскочил с домкрата и раздавил водителя

4 декабря на территории мастерских ЗАО в деревне Головнинцы Ляховичского района грузовик соскочил с домкрата. Водитель получил смертельную травму. Об этом сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Погибший мужчина, 1960 года рождения, в момент происшествия чинил свой служебный МАЗ в боксе для ремонта транспорта, сообщает БелТА.

Осуществляя замену колеса, водитель случайно зацепил домкрат, потянувшись за монтировкой. Грузовик соскочил и смертельно травмировал мужчину.

По факту несчастного случая на производстве проводится проверка. 

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