Лукашенко: модернизация на "Камволе" много судеб сломала

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 8 декабря предприятие "Камволь". Положительно оценив прошедшую модернизацию, глава государства ориентирует на дальнейшее развитие производства.

«Приехал, чтобы поздравить вас с окончанием великой эпопеи модернизации „Камволя“. Начали мы ее давно, много копий сломали здесь. Откровенно, и судеб немало похоронили. Все было. Но, думаю, мы выходим на то, что хотели здесь получить — произвести хорошие ткани», — отметил Лукашенко во время общения с сотрудниками предприятия.

Глава государства пояснил, что модернизация "Камволя" была предпринята по двум причинам: сохранить работу для людей и не потерять школу производства, сообщает TUT.BY.

Александр Лукашенко также отметил, что на данный момент не имеет окончательного мнения об успехе модернизации: "Через год можно будет сказать, что это устоявшееся предприятие, которое производит хорошие ткани, они продаются на мировых рынках, и вы получаете нормальную зарплату. Мы еще в начале пути."

Однако президент Беларуси заметил, что его радует тот факт, что сегодня ощущается нехватка людей, чтобы задействовать все производство. "И здесь нет никаких проблем, здесь нет катастрофы. У нас достаточно людей, которые хотели бы работать в таком аккуратном и чистом производстве", - подчеркнул он.

Лукашенко рассказал также о беседе с руководством турецкой компании Zen Led. С этой компанией ранее "Камволь" заключил соглашение о передаче технологий и дилерский контракт.

В ходе беседы с Zen Led был затронут вопрос о перспективе увеличения производственных мощностей с целью изготовления 10−12 млн погонных метров ткани в год: "Они мне ответили, что в течение 3−4 лет возможно, создавая бренд, выйти на продажу 12 млн. Может, ошиблись, пусть 10 млн. Но это 10 млн! А когда-то мы производили 20 млн. Да, это была не та ткань, совсем другое производство. На рынке хорошая ткань нужна".

Президент также дал поручение увеличить объемы выпуска тканей на производстве до 7−8 млн погонных метров. Он отметил: "Создано хорошее производство, которым вы и я, может быть, будем довольны. Но это еще будущий год. Думаю, вы справитесь и выйдете на те темпы и объемы к концу года, которые мы планируем достичь через два года, по производству 6 млн пог. м ткани".

Глава государства отметил, что сегодня объем мирового рынка камвольных тканей составляет около 120 млн погонных метров.

«Кто нам мешает в этих 120 млн продавать своих 10−12 млн? Не надо думать, что сейчас 120 млн — и 130 млн не продашь. Не надо. Говоря по-народному, влазь в эти 120 млн. Вы должны продавать больше», — отметил он.



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