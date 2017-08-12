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08. 12. 2017

В 2018 году безвизовый въезд в Беларусь планируют продлить до 10 дней

Источник фото: belapan.com

В 2018 году безвизовый въезд в Беларусь через аэропорт могут увеличить до 10 дней. Об этом сообщил Александр Ганевич, заместитель начальника Главного консульского управления МИД, на выездном заседании в Мире Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ по международным делам.

Александр Ганевич отметил, что в 2018 году безизовый въезд на 10 дней планируется установить для прибывающих через аэропорт, на период II Европейских игр - на 30 дней. Затем планируется распространить его действие на все пункты пропуска, сообщает Белта

Все заинтересованные структуры обсуждают данный план до 2021 года. 

Количество виз, которые в Беларуси выдали иностранным гражданам на протяжении 2014 и 2015, доходило до 300 000 в год, общая сумма составила $25 млн.

В 2016 году выдано 275 000 виз. В 2017 ожидают около 80 000 безвизовых въездов, а это ниже, чем в предыдущие года. Однако за счет увеличения экспорта туристических услуг, государство не понесет финансовые потери.

Александр Ганевич подчеркнул, что в течении января-августа текущего года Беларусь предоставила туристические услуги на сумму около $90 млн, в то время как потери от невыданных виз составили порядка $12 млн. 

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