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11. 12. 2017

Два ДТП с выездом на встречку за день: двое погибших

10 декабря в Кобринском районе автомобиль "Ауди" сбил другое авто, выехав на полосу встречного движения, сообщает МВД РБ. Аналогичное ДТП произошло и в Чериковском районе.

Возле деревни Залесье Кобринского района в 19:10 брестчанин на "Ауди" выехал на встречную полосу и врезался в аналогичное авто под управлением жителя Дрогичина. Две пострадавшие пассажирки были помещены в больницу. Одна из них скончалась в 21:40. 

В 13:00 вблизи деревни Шароевка Чериковского района произошел еще один инцидент.

Житель Могилева, на автомобиле «Ауди», также выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой", которой управлял житель Кричева 1963 года рождения. Водитель "Лады" погиб, а его жена 1961 года рождения, которая в момент аварии находилась рядом, и водитель автомашины «Ауди» помещены в больницу. 

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